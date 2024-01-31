Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Одесситки не дали военкому забрать мужчину из маршрутки

Одесситки не дали военкому забрать мужчину из маршрутки

Пассажирки маршрутного автобуса в Одессе вступили в перепалку с представителем ТЦК (украинский военкомат), который остановил маршрутку и пытался принудительно мобилизовать мужчину.

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Комментарии
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Лариса Фомичева
Цитата: Одесский писатель Всеволод Непогодин, написавший роман о событиях 2 мая, не уверен, что в городе наберется критическая масса людей, способных открыто выступить против агрессивных националистов. «С Домом профсоюзов сгорела и веселая Одесса, — цитирует автор репортажа в «РГ» фрагмент романа Непогодина. — Исчезла навсегда столица юмора. Одесситы, привыкшие прогибаться под любую власть и не способные оборонять город от агрессоров, тоже виновны в случившемся. Одесса — это город беспринципных приспособленцев, которым проще сдаться на милость победителю, чем взять в руки оружие и защищать своих близких от врагов. Одесса — это город предателей, готовых продаться кому угодно при первом же удобном случае. Одесса — это город спекулянтов собственной совестью и честью. Торгашеская ментальность — это бомба замедленного действия».
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15 час.
ВП
Виктор Петров
Одесса молча проглотила второе мая. В отличии от них 9го мая Мариуполь голыми руками выгнали нациков из города и всегда помнили погибших в УВД и на улицах города.
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13 час.
Надежда
Все бабы защищают мужиков, но нашлась одна паршивая овца, блеющая за тех, кто хочет заставить &quot;добровольно&quot; отравиться на могилизацию!(
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7 час.

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