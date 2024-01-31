Одесситки не дали военкому забрать мужчину из маршрутки

Лариса Фомичева

Цитата: Одесский писатель Всеволод Непогодин, написавший роман о событиях 2 мая, не уверен, что в городе наберется критическая масса людей, способных открыто выступить против агрессивных националистов. «С Домом профсоюзов сгорела и веселая Одесса, — цитирует автор репортажа в «РГ» фрагмент романа Непогодина. — Исчезла навсегда столица юмора. Одесситы, привыкшие прогибаться под любую власть и не способные оборонять город от агрессоров, тоже виновны в случившемся. Одесса — это город беспринципных приспособленцев, которым проще сдаться на милость победителю, чем взять в руки оружие и защищать своих близких от врагов. Одесса — это город предателей, готовых продаться кому угодно при первом же удобном случае. Одесса — это город спекулянтов собственной совестью и честью. Торгашеская ментальность — это бомба замедленного действия».