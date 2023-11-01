Депутат Рады Дубинский: коррупция офиса Зеленского позорит Украину на весь мир

Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, которая порочит репутацию страны перед мировым сообществом, а также в попытках уничтожения оппозиции.
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