Больше половины удаленщиков работают, перемещаясь по стране и миру

Совмещают работу и путешествия 64% опрошенных специалистов, которые работают на удаленке, тогда как 36% не практикуют подобный формат и отправляются в туристические поездки исключительно во время официального отпуска.
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