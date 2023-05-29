Почему Америка поддержала атаку на Белгородскую область и что за этим может последовать

Америка поддержала атаку на Белгород — пусть не прямо, но вполне себе определенно. Официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер: «Мы дали четко понять украинцам, что не обеспечиваем и не поощряем атаки вне украинских границ.
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