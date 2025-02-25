Активисты карельского поселка провели благотворительную акцию

В Сяпсе собирали средства на приобретение материалов для изготовления маскировочных сетей Жители небольшого карельского поселка Сяпся в минувшие выходные организовали благотворительную акцию «Пироги для СВОих».
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