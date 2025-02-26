Минюст России: закон о спецсчетах для иноагентов полностью заработает с марта

Глава Департамента законодательства и правоприменения в сфере НКО Министерства юстиции России Светлана Кузнецова заявила, что закон о специальных счетах для иностранных агентов в полной мере заработает с 1 марта.
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