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Татарстанда татар телен үстерә торган IT проектлар өчен «Татар.Бу» хакатоны оештырыла

Татарстанда профессор Р.Г. Бохараев исемендәге «Татар.Бу» хакатонында катнашучыларны теркәү башланды.

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