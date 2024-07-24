Дума исключила из сферы образования термин "умственно отсталый"

Госдума приняла законопроект о создании специальных условий для получения образования инвалидами. Кроме того, предлагается заменить в сфере образования термин «умственно отсталый» поскольку он некорректен с точки зрения педагогики и психологии и «заведомо ограничивает возможности детей с таким диагнозом в успешной социализации».