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Уиткофф поблагодарил Путина за решение прекратить огонь по Киеву на три дня

Уиткофф поблагодарил Путина за решение прекратить огонь по Киеву на три дня

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил российского лидера Владимира Путина за решение прекратить огонь по Киеву на три дня.

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