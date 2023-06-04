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Православные петербуржцы посетили праздничную литургию в день Святой Троицы в Казанском соборе

Церемония богослужения прошла в одном из главных храмов Петербурга в воскресенье, 4 июня. В Казанском соборе Петербурга в воскресенье, 4 июня, прошла божественная литургия, посвященная празднованию дня святой Троицы (Пятидесятница).

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