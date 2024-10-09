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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Главный тренер «Джетс» Роберт Сале отправлен в отставку после 2 побед в 5 матчах

«Нью-Йорк Джетс» уволили главного тренера Роберта Сале после поражения от «Миннесота Вайкингс» в лондонском матче (17:23).

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