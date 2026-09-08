Куриные сердечки с беконом и брюссельской капустой

[ comments ]Треугольники из лаваша с фаршемСырники с тыквой и вяленой клюквой Сочные и очень ароматные сердечки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- И Рецепт: Хлеб с ол...
- И Рецепт: Пирог с к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым