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SHAMAN объяснил, почему Пугачёва является его поклонницей

SHAMAN объяснил, почему Пугачёва является его поклонницей

Популярный артист заметил, что беглая певица его процитировала, пока пыталась брызгать ядом в соцсетяхЯрослав Дронов, более известный теперь как SHAMAN, не оставил в стороне гневный пост Аллы Пугачёвой, который она написала, вновь убежав из России, в которую незадолго до этого приезжала.

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