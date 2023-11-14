SHAMAN объяснил, почему Пугачёва является его поклонницей

Популярный артист заметил, что беглая певица его процитировала, пока пыталась брызгать ядом в соцсетяхЯрослав Дронов, более известный теперь как SHAMAN, не оставил в стороне гневный пост Аллы Пугачёвой, который она написала, вновь убежав из России, в которую незадолго до этого приезжала.