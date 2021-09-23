"Пульс Планеты"

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США заявили об обязанности России транспортировать газ через Украину

США заявили об обязанности России транспортировать газ через Украину

Вашингтон выступил с требованием к России нарастить объемы прокачки природного газа через территорию Украины в Европу.

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Владимир Соловьев
ТРЕБОВАТЬ АМЕРИКАНЕЦ МОЖЕТ ТОЛЬКО ОТ СВОЕЙ ЖЕНЫ, ТЁЩИ И ПРЕЗИДЕНТА (ЕСЛИ ОН В АДЕКВАТЕ). ВСЁ!!!!!!!!!!!!!
Александр Каплуненко
Это по заветам их политического шахматиста З.Бжезинского. Помните? "Мы будем бороться с Россией за счёт России". Подох уже шахматист, да так и не отрёкся от мечты, гревшей его сердце хронического пшека. Что ж, пусть в гробу попереворачивается.
Сергей Туренко
Пускай свой СПГ прокачивают через Украину, а мы как - нибудь без ПИНДОСов разберемся. Совсем крышу снесло. Они забывают, что уже не являются гегемоном, а как хочется покуражиться.

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