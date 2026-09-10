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Царьград

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Локомотив" продлил контракт с Салтыковым и арендует в "Крылья

Локомотив" продлил контракт с Салтыковым и арендует в "Крылья

Полузащитник Никита Салтыков продлил контракт с московским "Локомотивом" до конца сезона-2028/29. В нынешнем сезоне он отправляется в аренду в самарские "Крылья Советов", где уже выступал ранее.

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