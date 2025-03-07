«Исчадие закона»: кто такая следователь Влада Пономарева, ставшая мемом

Девушка покорила интернет, рассказав о бомже-убийце фото: «Патрульный участок» / Vk.comОбычный видеосюжет пресс-службы Следственного комитета России по Свердловской области на днях разлетелся даже по тем пабликам, которые не имеют отношения к новостям.