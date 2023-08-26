Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Игрок «Сибири» сыграл по-скотски. У него крыша поехала, похоже. За такое нужно наказывать, готов поделиться опытом с парнями из СКА». Юдин о силовом приеме против Бардакова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг был удален в матче с «Сибирью» (6:3) на турнире имени Пучкова после того, как резко отреагировал на силовой прием защитника «Сибири» Ильи Морозова против форварда СКА Захара Бардакова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх