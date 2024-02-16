Пять минут хорошего настроения. Тренажёр

Аксиома: Любой, даже самый крутой тренажер, в домашних условиях превращается в вешалку. Хотите получить тренажер, который поможет вам одновременно укрепить силу рук, ног, спины и при этом обеспечит значительный рост вашей психологической, финансовой и технической смекалки?Покупайте отечественные автомобили! - Завтра брошу курить, в понедельник начну бегать по утрам, через неделю запишусь в тренажерный зал.