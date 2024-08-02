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Мамедов из «Коломны» об 1:8 с «Амкалом»: «Не верю, что кто-то сливал, но и не исключаю. Если это правда, людей надо подвергать санкциям»

В матче 1/256 финала Фонбет Кубка России команда LEON Второй лиги Б уступила медиафутбольному клубу со счетом 1:8.

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