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Регионы России

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Пассажиры Air Arabia жалуются на задержки возврата средств за отменённые рейсы

Пассажиры Air Arabia жалуются на задержки возврата средств за отменённые рейсы

Пассажиры отмечают значительное превышение заявленных компанией сроков возврата средств: ожидание в ряде случаев затягивается значительно дольше оговоренных двух недель.

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