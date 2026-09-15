CENTCOM перенаправило 103 судна из-за блокады портов Ирана

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщает, что за два месяца после восстановления блокады морских портов Ирана было перенаправлено 103 торговых судна.
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