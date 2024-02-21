Россияне несут деньги на вклады, банки раскрывают прибыль. Обзор Банки.ру

Россияне понесли деньги в банки, обращают внимание «Известия». Российские банки фиксируют скачок спроса на депозиты, а индекс доверия вкладам держится на рекордном за последний год уровне: 58 пунктов из 90 возможных.
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