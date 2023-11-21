В Кургане после ремонта откроется мост, по которому не хотели ездить автобусы. Фото

Ремонт моста в микрорайоне Тополя по улице Козейкина в Кургане подошел к финальной стадии. Его открытие после обновления позволит местным жителям быстрее добираться из одной части микрорайона в другую и безопасно ездить общественному транспорту.
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