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Всероссийский конкурс «МедиаТур»: кто и как может поучаствовать

Всероссийский конкурс «МедиаТур»: кто и как может поучаствовать

Стартовал приём заявок на VI Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «МедиаТур». К участию приглашаются штатные журналисты федеральных и региональных печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств, внештатные журналисты, блогеры.

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