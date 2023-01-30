Всероссийский конкурс «МедиаТур»: кто и как может поучаствовать

Стартовал приём заявок на VI Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «МедиаТур». К участию приглашаются штатные журналисты федеральных и региональных печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств, внештатные журналисты, блогеры.
Стартовал приём заявок на VI Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «МедиаТур». К участию приглашаются штатные журналисты федеральных и региональных печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств, внештатные журналисты, блогеры.
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