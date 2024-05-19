СК даст оценку предъявлению обвинения на Украине главам ФСБ и Росгвардии

Глава СК России Александр Бастрыкин распорядился дать оценку заочным обвинениям со стороны ГБР Украины, которые были предъявлены директору ФСБ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще 18 российским офицерам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии