Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Запомните господа новоявленные, вам никто, ничего не должен

Запомните господа новоявленные, вам никто, ничего не должен

Моё личное оценочное суждение. В последнее время умышленно, или нет идёт внедрение в массы нарратива - Россия обязана Донбассу.

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Комментарии
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Олег Зубов
Полностью поддерживаю. Скорее всего это написал махровый бандеровец.
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16 час.
ольга
с чего  бы это так Донбасс влзвеличивать? Ему  помогают, но у нас своих проблем куча.
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14 час.
Александр Денисов
Подоляко вон, с 22 года наши танки по степям гоняет... мечты влажные... пустобрех...
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8 час.

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