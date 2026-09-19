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«Барса» второй раз при Флике выиграла 7 из 7 матчей на старте Ла Лиги. «Реал» не делал этого с 1987 года

«Барселона» выиграла первые 7 матчей Ла Лиги сезона-2026/27. В 7-м туре команда Ханса-Дитера Флика обыграла «Севилью» со счетом 3:1.

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