СМИ заявили об уверенности Трампа в победе России в разговоре с лидерами Европы

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам европейских стран о своей уверенности в победе России в украинском конфликте, сообщает в среду, 21 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
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