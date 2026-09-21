🏦 ЦБ может обязать банки учитывать долги по ЖКХ и алиментам при выдаче кредитов. В расчёт долговой нагрузки россиян могут включить просроченные коммунальные платежи и алименты, если по ним приставы уже открыли исполнительное производство.