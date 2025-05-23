В ЯНАО за 2024 год четыре из десяти случаев бешенства пришлись на лисиц

На Ямале в 2024 году зарегистрировали десять случаев бешенства среди животных. В четырех из них переносчиками вируса оказались лисицы, сообщили в докладе окружного Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЯНАО за прошедший год.
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