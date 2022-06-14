Актер из Молдовы получил награду на международном фестивале

Спектакль «Цветы для Элджернона» получил приз зрительских симпатий на прошедшем театральном фестивале Onlife IDEA Fest, а главную роль в нем исполнил Алексей Штырбул - актер Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз» им.
Спектакль «Цветы для Элджернона» получил приз зрительских симпатий на прошедшем театральном фестивале Onlife IDEA Fest, а главную роль в нем исполнил Алексей Штырбул - актер Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз» им.
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