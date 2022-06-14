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Актер из Молдовы получил награду на международном фестивале

Актер из Молдовы получил награду на международном фестивале

Спектакль «Цветы для Элджернона» получил приз зрительских симпатий на прошедшем театральном фестивале Onlife IDEA Fest, а главную роль в нем исполнил Алексей Штырбул - актер Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз» им.

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