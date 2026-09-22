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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Свищев о Fan ID на Кубке с 1 октября: «У меня такой конкретной информации нет, чтобы даже со временем запуска. То, что он будет введен прямо завтра – такого решения нет»

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что с 1 октября на матчах FONBET Кубка России будет введен Fan ID.

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