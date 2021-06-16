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Завершен Республиканский фестиваль-конкурс «Русский шансон в Крыму»

Завершен Республиканский фестиваль-конкурс «Русский шансон в Крыму»

В рамках XIV Международного фестиваля «Великое русское слово» при поддержке Министерства культуры Крыма Центром народного творчества РК в дистанционном формате проведен Республиканский фестиваль-конкурс популярной песни «Русский шансон в Крыму».

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