Аргументы недели

98 548 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • kninnytype
    Распродажа! Корейский видеорегистратор 8 в 1 с сверхчувствительным радар-детектором и базой радаров и камер. Покупай ...Экс-депутат Рады ...
  • kninnytype
    Распродажа! Корейский видеорегистратор 8 в 1 с сверхчувствительным радар-детектором и базой радаров и камер. Покупай ...Пушков: конфликт ...
  • Alex Немо
    А чё он в телеграмме делает призывы? Как депутат, и тем более спикер Государственной думы, вполне может напрямую нап...Володин: вся поли...

Барбашов: ВСУ беспорядочно минируют территории Снигиревского района

Барбашов: ВСУ беспорядочно минируют территории Снигиревского района

Глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины хаотично минируют контролируемую им территорию.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх