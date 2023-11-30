Новак: Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти

Россия углубит добровольное сокращение поставок нефти до полумиллиона баррелей в день. Это продлится конца I квартала 2024 года совместно с некоторыми странами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+).
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