В Архангельске открыли зимнюю пешеходную переправу

В Архангельске открыли пешеходная ледовую переправу Хабарка - Соломбала.Начало зимы в этом году оказалось необычно тёплым, что повлияло на открытие первой пешеходной переправы в столице Архангельской области.
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