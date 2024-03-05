Ястреб войны или голубь мира: эксперт пояснил, как поступит Трамп на посту президента

В свете приближающейся победы Дональда Трампа на праймериз Республиканской партии и вообще в президентской кампании, многие в мире заняты отысканием откровения по поводу того, станет ли он голубем мира или ястребом новой войны? Как пишет эксперт-политолог из США Конор Эчолс, на самом деле элиты должен волновать совсем не этот вопрос.