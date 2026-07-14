“Естественный процесс”: Путин заявил о необходимости снижения ключевой ставки в России

Президент России Владимир Путин подтвердил, что снижение ключевой ставки должно стать закономерным этапом развития экономики — этот шаг будет обусловлен макроэкономическими показателями и общей стабильностью экономической системы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии