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“Естественный процесс”: Путин заявил о необходимости снижения ключевой ставки в России

“Естественный процесс”: Путин заявил о необходимости снижения ключевой ставки в России

Президент России Владимир Путин подтвердил, что снижение ключевой ставки должно стать закономерным этапом развития экономики — этот шаг будет обусловлен макроэкономическими показателями и общей стабильностью экономической системы.

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