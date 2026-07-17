Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как я создавала кухню, которая стала сердцем дома

Как я создавала кухню, которая стала сердцем дома

Каждое утро теперь начинается с особого ритуала. Я захожу в пространство, наполненное мягким, обволакивающим светом, провожу ладонью по идеально гладкой поверхности столешницы и чувствую, как просыпается вдохновение.

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