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Небензя после слов постпреда Британии об обедневшей России пригласил ее в страну

Небензя после слов постпреда Британии об обедневшей России пригласил ее в страну

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после слов британского постпреда Барбары Вудворд об обедневшей России пригласил ее посетить страну, предупредив, что реальная картина разочарует дипломата из Великобритании.

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