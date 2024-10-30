Небензя после слов постпреда Британии об обедневшей России пригласил ее в страну

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после слов британского постпреда Барбары Вудворд об обедневшей России пригласил ее посетить страну, предупредив, что реальная картина разочарует дипломата из Великобритании.
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