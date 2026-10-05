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Учитель 2026 года предложил Путину создать нейросеть для образовательной сферы

Учитель 2026 года предложил Путину создать нейросеть для образовательной сферы

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов, ставший учителем 2026 года, предложил президенту России Владимиру Путину создать специализированную нейросеть для сферы образования.

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