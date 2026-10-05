Учитель 2026 года предложил Путину создать нейросеть для образовательной сферы

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов, ставший учителем 2026 года, предложил президенту России Владимиру Путину создать специализированную нейросеть для сферы образования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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