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Царьград

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ТАСС: погибшая под Киевом Валентина Савицкая оказалась полковником СБУ

ТАСС: погибшая под Киевом Валентина Савицкая оказалась полковником СБУ

Что известно о погибшей при ударе по полигону под Киевом Савицкой.Ликвидированная в результате ракетного удара в Киевской области глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая имела звание полковника Службы безопасности Украины (СБУ).

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