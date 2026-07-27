ТАСС: погибшая под Киевом Валентина Савицкая оказалась полковником СБУ

Что известно о погибшей при ударе по полигону под Киевом Савицкой.Ликвидированная в результате ракетного удара в Киевской области глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая имела звание полковника Службы безопасности Украины (СБУ).