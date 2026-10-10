Просят проголосовать в «конкурсе»: россиян предупредили о мошеннической схеме угона аккаунтов

В МВД предупредили россиян о мошеннической схеме кражи аккаунтов. Злоумышленники рассылают со взломанной учётной записи просьбы проголосовать за друга или родственника, якобы участвующего в конкурсе.
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