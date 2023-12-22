Виктор Орбан задал вопрос ЕС о планах принять Украину с новыми регионами России

Премьер-министр Венгрии прокомментировал решение начать переговоры о вступлении страны в сообщество.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поинтересовался, намерен ли Евросоюз принять в свой состав Украину с новыми регионами России, где сейчас находятся военнослужащие.
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