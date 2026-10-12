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Он вошел в историю Америки, а его там дерзко обокрали! Деньги Кузнецова забрал простой работник банка

Он вошел в историю Америки, а его там дерзко обокрали! Деньги Кузнецова забрал простой работник банка

Ужас.Обладатель Кубка Стэнли Максим Кузнецов прожил в Соединенных Штатах Америки в общей сложности 7 лет.

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