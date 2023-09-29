Индекс оливье в сентябре – фиксируем цены в тульских супермаркетах | ТСН24

Цены на популярные на новогоднем столе продукты накануне праздника неумолимо повышаются. Тульская служба новостей проанализировала, сколько стоит приготовить оливье, являющийся традиционным блюдом Нового года, в середине осени.
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