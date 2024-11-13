Панель задач Windows 11 скоро начнёт давать советы и рекомендации Панель задач Win...

Панель задач Windows 11 скоро начнёт давать советы и рекомендацииПанель задач Windows 11 может стать в ближайшее более информативной, отображая рекомендации приложений, сайтов, вариантов расположения окон и многое другое на основе предпочтений пользователя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)