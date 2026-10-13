Москвичка выиграла медаль на лыжероллерной гонке в Краснодарском крае

В Краснодарском крае прошла лыжероллерная гонка «Царь горы», серебряным призером которой стала воспитанница «Московской академии зимних видов спорта» Екатерина Никитина.
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