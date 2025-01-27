Даже военкора Сладкова проняло: "Сумасшедшая история"

Военкор Александр Сладков рассказал о "сумасшедшей истории" – буквально. На Курском направлении нашими бойцами был взят военнопленный десантник-снайпер, страдающий от ряда неизлечимых психический заболеваний и, по его собственному признанию, умственно отсталый.