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Стилист Савицкая отметила, что идеальный оттенок помады нужно выбирать с учетом цветотипа кожи

Стилист Савицкая отметила, что идеальный оттенок помады нужно выбирать с учетом цветотипа кожи

Стилист и блогер Екатерина Савицкая рассказала «Вечерней Москве», как правильно подобрать помаду. Хороший продукт не сушит кожу и не вызывает раздражения, а также выравнивает цвет губ и держится минимум три–четыре часа.

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