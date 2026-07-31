Стилист Савицкая отметила, что идеальный оттенок помады нужно выбирать с учетом цветотипа кожи

Стилист и блогер Екатерина Савицкая рассказала «Вечерней Москве», как правильно подобрать помаду. Хороший продукт не сушит кожу и не вызывает раздражения, а также выравнивает цвет губ и держится минимум три–четыре часа.
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